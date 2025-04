Novo amor? Ana Castela é flagrada com ator brasileiro e internautas apontam affair

Cheiro de novo amor? Após um tempo de seu término com Gustavo Mioto, parece que Ana Castela seguiu em frente. A cantora foi vista ao lado de um ator brasileiro em praia nos Estados Unidos e internautas apontaram suposto novo affair da boiadeira.

A artista e Matheus Fagundes foram flagrados um ao lado do outro em espreguiçadeiras na cidade de Miami. Desde então eles começaram a interagir um com o outro nas redes sociais.

Mas, afinal, quem é o suposto affair da cantora?

Ator brasileiro, nascido em São Paulo, de 27 anos de idade, Matheus Fagundes já participou de diversas novelas como A lei do Amor, da TV Globo, e As Aventuras de Poliana, do SBT. Atualmente o artista mora em Los Angeles, Estados Unidos, e além de atuar, Matheus é influenciador digital, acumulando mais de 110 mil seguidores nas redes sociais.