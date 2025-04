Maria Gladys e filha estariam causando desconforto em moradores de cidade mineira

Segundo a colunista Fábia Oliveira, a artista e a filha estariam causando desconforto entre os moradores da cidade mineira de Santa Rita de Jacutinga.

De acordo com as fontes, a avó de Mia Goth estaria com dívidas no hotel que está e como a situação financeira dela não é das melhores, donos de imóveis colocaram a condição de alugar uma casa para Maria só com adiantamento de seis meses a um ano de aluguel.

A chegada da filha, Thereza também já causou ao desembarcar na cidade por estar bêbada e ter vomitado. O momento gerou discussão em família.