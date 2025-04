Ucrânia: após ordem de cessar-fogo de Putin, Zelensky diz que ataques russos continuam

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, classificou o cessar-fogo de Páscoa anunciado pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, como "mais uma tentativa de Putin de brincar com vidas humanas". "Neste momento, alertas de ataque aéreo estão se espalhando pela Ucrânia. Às 17h15, drones de ataque russos foram detectados em nossos céus. Drones em nossos céus revelam a verdadeira atitude de Putin em relação à Páscoa e à vida humana", escreveu Zelensky na rede social X há pouco.

Mais cedo, Putin ordenou um cessar-fogo durante o fim de semana de Páscoa na Ucrânia, informou a agência de notícias estatal russa Tass. Putin ordenou que todas as ações militares sejam interrompidas durante este período e disse esperar que o lado ucraniano siga o exemplo russo.

Zelensky afirmou ainda que as forças ucranianas continuaram suas atividades na região de Kursk neste sábado e que "mantêm suas posições". A declaração ocorre após o Ministério da Defesa da Rússia ter comunicado que expulsou as forças ucranianas de um de seus últimos redutos na região russa de Kursk. As forças russas assumiram o controle da vila de Oleshnya, na fronteira com a Ucrânia, informou o ministério. Novos ataques russos foram registrados na Ucrânia na madrugada deste sábado.