Santos confirma lesão de Neymar na coxa e não estipula prazo de recuperação

O Santos confirmou, por meio de uma nota oficial, que Neymar sofreu uma lesão no músculo semimembranoso durante a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, na quarta-feira, pelo Brasileirão. A lesão foi identificada através de exames de imagem, realizados após o jogador sentir um desconforto na coxa esquerda ainda no primeiro tempo da partida. A equipe destacou que não houve recidiva da lesão anterior, e que o atleta já iniciou o tratamento no CT Rei Pelé, seguindo o plano de recuperação e fortalecimento muscular.

Segundo o clube, o camisa 10 ainda estava em fase de ganho de massa muscular após se recuperar de uma lesão sofrida na reta final do Campeonato Paulista. Ele havia retornado aos gramados na rodada anterior, contra o Fluminense, após 42 dias de inatividade.

"Foi decidido juntamente com staff e o próprio atleta que este trabalho de recuperação continuará e, se necessário, novas abordagens serão realizadas a fim de alcançar os valores ideais para a volta aos gramados", afirmou o clube, em nota.

A comissão técnica e o departamento médico também destacaram que intercorrências como essa já eram previstas, principalmente pelo longo período de inatividade que o jogador enfrentou antes de sua volta ao futebol brasileiro. O atacante será reavaliado periodicamente para monitoramento da evolução do quadro e possíveis ajustes no tratamento.

O histórico recente de lesões de Neymar tem sido um desafio na carreira do jogador. Ainda pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, o atacante ficou um ano afastado dos gramados após romper o ligamento cruzado anterior e sofrer uma lesão no menisco do joelho. Ele retornou aos campos em outubro de 2023, mas se lesionou novamente já na segunda partida, com um incômodo na coxa direita.

Agora, de volta ao futebol brasileiro, Neymar lida com mais um contratempo físico logo no início de sua trajetória pelo Santos. Ainda sem prazo para retorno, o clube e o estafe do atleta concentram esforços na recuperação completa para que o jogador possa reencontrar a melhor forma física e voltar a atuar com regularidade.

Enquanto isso, o Santos se prepara para fazer o clássico com o São Paulo, marcado para este domingo, às 16h, no MorumBis, pela 5ª rodada. O time alvinegro soma quatro pontos no Brasileirão.