Pai de Anitta revela que ainda trabalha em loja da família, mesmo com a fama da filha

Mantendo o trabalho de anos, Mauro Machado, o pai de Anitta, contou no podcast Tá Benito que mesmo com a grande fama da filha e com ela apoiando ele a parar de trabalhar, ele continua com uma loja de baterias na região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

Antes de contar que mantém a loja que tem há anos, o pai da artista revelou que não conseguiria trabalhar com Anitta.

Não, dois galos não cantam no mesmo terreiro. Vai bater de frente.

Perguntado sobre se gostaria de viver com dinheiro que a filha desse a ele, Mauro explicou que gosta do trabalho:

Eu não saberia. Estou acostumado a trabalhar desde pequeno. É um prazer para mim. Ela falou: fecha essa loja. Eu disse não. Pô, eu te criei daqui, eu vou ficar aqui. Eu gosto, é um prazer, é gostoso, está no sangue.