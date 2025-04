Após suposta discussão com o pai, Príncipe William e Kate Middleton podem não aparecer em cerimônia de Páscoa, diz revista

A cerimônia de Páscoa da Família Real Britânica está chegando e, segundo fontes da revista The Mirror, Príncipe William e Kate Middleton não compareceriam ao evento após uma discussão com o Rei Charles III.

De acordo com a fonte, o primogênito teria conversado com o monarca sobre a possibilidade de passar o feriado longe dos holofotes. William gostaria de comemorar a páscoa ao lado da esposa e dos filhos, George, Charlotte e Louis em sua casa de campo em Norfolk, Inglaterra:

Eles estão optando por passar um tempo juntos como família antes que as crianças voltem para a escola.

Além disso, a revista Harper's Bazaar publicou uma matéria comentando sobre como a realeza já está preparando o Príncipe William para o trono, visto que, após a morte de Rainha Elizabeth II, seu pai se tornou o Rei mais velho a assumir o trono.

Charles também está lidando com um diagnóstico de câncer desde 2024, tornando a preparação do sucessor do monarca uma prioridade.