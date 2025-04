Taxas de juros têm viés de alta com Treasuries, mesmo após deflação do IGP-10

O viés é de alta nos juros futuros, diante do avanço dos retornos dos Treasuries na manhã desta terça-feira, 15, e após as taxas terem fechado em alta na véspera. As taxas curtas também têm leve alta, mesmo depois de o IGP-10 ter mostrado deflação em abril. As atenções do mercado ficam nesta terça no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2026 que será enviado ao Congresso pelo governo e na coletiva que ocorre em seguida.

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 marcava 14,705%, de 14,686% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia a 14,205%, de 14,168%, e o para janeiro de 2029 subia para 14,080%, de 14,041% no ajuste de segunda.