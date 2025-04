Estado investe R$ 77 milhões em habitação no Grande ABC

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou nesta segunda-feira (14), no Palácio dos Bandeirantes, na Capital, 392 novas moradias, por meio do programa Casa Paulista, para o Grande ABC, que totalizam cerca de R$ 77 milhões de investimento. Os municípios contemplados são Santo André, com 110 unidades, e Diadema, que terá 282 novas unidades habitacionais.

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), disse que essa é uma oportunidade para as famílias realizarem o sonho da casa própria. “Temos muito orgulho em ser parceiros do Governo do Estado, que vem aportando na cidade de Diadema, promovendo mais unidades habitacionais. Esse ano, já inauguramos, junto à CDHU, 252 unidades, além de realizar 165 regularizações fundiárias. Isso mostra o compromisso do governador com a nossa cidade e uma sinergia, não só no âmbito estadual, mas também municipal, que atende as pessoas que podem contar com dignidade e um teto.”

O prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), também celebrou a parceria e ressaltou que o sonho da casa própria está cada vez mais próximo para muitas famílias andreenses. “É uma conquista importante que representa dignidade, estabilidade e futuro. Agradeço ao governador Tarcísio pela parceria que tem permitido avançar em pautas que transformam vidas na nossa cidade”, afirmou.

Tarcísio de Freitas destacou que a política habitacional do programa Casa Paulista combina uma série de ações conjuntas e complementares, cujos principais objetivos são a redução do déficit e a conquista da casa própria. “Estamos atacando as deficiências que nós temos, principalmente daquelas pessoas que não suportam mais o aluguel e estão em áreas de risco. Trabalhamos com todos os componentes e dimensões que podemos trabalhar. Temos a provisão direta da CDHU, Carta de Crédito Associativa e Imobiliário. Não vamos parar e faremos mais por aqui. Estamos procurando mais alternativas para diminuir o déficit habitacional e realizar sonhos”, afirmou.

CRÉDITO

O governo também autorizou um chamamento para contratar da iniciativa privada 670 unidades na região por meio de Cartas de Crédito Associativas, nas cidades de Mauá (500), Rio Grande da Serra (70) e Santo André (100).Nesta modalidade, a CDHU concede financiamento a famílias com renda de até cinco salários mínimos.

Os imóveis são financiados de acordo com os critérios da CDHU e das diretrizes da Política Habitacional do Estado, que preveem juro zero e comprometimento de 20% da renda, com o pagamento das parcelas mensais do financiamento de até 30 anos. As famílias também são isentas de encargos durante a fase de obras e o pagamento da primeira prestação vai ocorrer somente 30 dias após a entrega das chaves do imóvel já pronto para morar.

ESTADO

Em todo Estado, serão 22,7 mil novas moradias distribuídas por 148 cidades. O investimento total nas novas moradias é de R$ 2,1 bilhões. Há ainda mais de 13 mil unidades viabilizadas pelo Casa Paulista – Carta de Crédito, que serão distribuídas por 59 cidades. Desde 2023, o Casa Paulista já entregou 54 mil moradias e tem mais de 110 mil em produção em suas diversas modalidades, já contando com os anúncios feitos nesta segunda-feira.