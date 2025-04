Lotofácil paga R$ 1,8 milhão nesta segunda-feira; confira os números sorteados

O concurso 3368 da Lotofácil deve pagar no sorteio desta segunda-feira (14) um prêmio estimado de R$ 1,8 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados nesta segunda-feira são:

01, 02, 04, 05, 07, 09, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 25

SORTEIO DE SÁBADO

Apenas um apostador acertou as quinze dezenas no sorteio do último sábado, segundo a Caixa, e o ganhador levou para casa R$ 1.828.555,48. na faixa dos 14 acertos, 346 apostas ganharam R$ 1.583,01.

COMO FUNCIONA A APOSTA NA LOTERIA?

Apostar na Lotofácil é muito fácil, basta preencher o volante com 15 números em um universo de 25. Ganha quem acerta 15, 14, 13 e 12 números.

A aposta simples custa R$ 3,50 e pode ser feita nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa.