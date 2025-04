Vinícius comenta embate com Maike e revela flerte com Renata: Rolou, eu senti

Na noite do último domingo, dia 13, Vinícius deu adeus ao BBB25! O brother recebeu 52,69% da média dos votos e foi o 18º eliminado após disputar a preferência do público com as sisters Renata e Vitória Strada.

Na manhã desta segunda-feira, dia 14, Vinícius participou do Café com Eliminado e avaliou alguns momentos do jogo. A participação do ex-brother começou com muito choro após ele acompanhar sua trajetória:

- Foram longos 90 dias que eu pude viver da forma mais incrível o meu sonho. Não teve um dia sequer que eu não deixei claro o tanto que eu queria estar lá, viver esse sonho, disse ele, muito emocionado, deixando claro que está orgulhoso por sua trajetória.

Sem conseguir parar de chorar, Vinícius explicou que é muito emotivo, mas conseguiu controlar a emoção dentro do jogo:

- Eu consegui lidar com as emoções, me conter um pouco mais. As pessoas tem o julgamento de que estar lá é só acordar, ir para festa e ir para o sincerão, mas é muito difícil viver esse jogo.

Vinícius ainda contou o que fazia para superar os momentos difíceis. Sem pensar duas vezes ele respondeu: colocava meu sonho como prioridade.

- Nada que viesse iria atrapalhar, roubar o brilho que eu tinha de estar lá, de enfrentar qualquer dificuldade, comentou, relembrando a dinâmica mais difícil: - a dinâmica do barrados do baile, de encher um tanque foi o pior. Minha virilha doía muito, meu pé feriu, sangrou. Foi muito difícil.

EMBATE COM MAIKE

Durante a participação, ele ainda avaliou o seu embate com Maike.

- Eu considero que eu tive bons adversários ao longo do jogo, eu não precisei mirar em uma única pessoa. A partir do momento que novas coisas fossem acontecendo, eu precisava me colocar naquelas situações. O jogo foi caminhando até chegar nesse embate com Maike. No final sim, ele foi meu grande adversário.

Vinícius assistiu um vídeo da participação de Maike no Mais Você e acabou dando risada no final da transmissão:

- A risada que eu tenho para dar, é isso aí. Ele demorou para aparecer no jogo, para acontecer, e quando apareceu... O tempero de Maike foi eu no jogo.

Questionado se o embate com Maike foi por conta de Renata, ele negou:

- Não. Eu não fui para o Big Brother com essa intenção [de se envolver].

Na sequência, ele confirmou que rolou um flerte com a bailarina:

- Lá dentro nossas emoções ficam mais afloradas e quando você tem uma troca legal com alguém, que você sente essa afinidade e quer se aproximar, eu acho legal. Rolou, eu senti [que foi recíproco o flerte]. Ela sempre foi muito carinhosa, legal, inteligente e tudo acontecia de uma forma muito legal.

SEXUALIDADE

Claro que Vinícius também falou sobre assumir sua sexualidade no programa:

- Como eu falei, lá dentro tudo é muito aflorado. Eu me senti livre pra falar isso e foi incrível, comentou.

POMBA SUJA

Depois do basculho de Gil do Vigor, outra expressão tomou conta do BBB! Em uma discussão com Eva, Vinícius acabou chamando a sister de pomba suja, e o momento viralizou e dividiu opiniões.

- Me arrependo, lá dentro me fez muito mal estar com esse peso de que eu xinguei, de que eu fui ofensivo, desrespeitoso, mas estávamos no Sincerão, disse, explicando em seguida o que significa a expressão: - pomba suja é usada para designar quando alguém faz algo errado, chega em um lugar e faz uma bagunça e causa uma situação ruim. Não é uma palavra de baixo calão.