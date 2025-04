Piastri diz que não participará de festa por triunfo histórico: 'Vou correr na semana que vem'

Após dominar o GP do Bahrein da Fórmula 1, de ponta a ponta, e encerrar uma seca de 21 anos da McLaren no circuito de Sakhir neste domingo, o australiano Oscar Piastri disse que não sabia como a equipe iria comemorar, mas tinha uma certeza: não estaria na celebração.

"Não vou participar, porque tenho de correr de novo na semana que vem", afirmou o piloto após sua segunda vitória na temporada, em seu 50º GP da carreira. "Mas foi um ótimo final de semana e um ótimo lugar para vencer. Então tenho certeza que a equipe vai aproveitar como deveria."

A quinta etapa do Mundial de F-1, o GP da Arábia Saudita, acontece de sexta-feira a domingo, no circuito de rua de Jeddah Corniche. Com a vitória no Bahrein, Piastri chegou aos 74 pontos no Mundial e diminuiu a vantagem de Lando Norris, seu companheiro de McLaren, na liderança para apenas três pontos.

"Foi um ótimo resultado, um grande fim de semana. Tivemos uma boa classificação ontem e finalizamos com estilo hoje. Não consigo agradecer à equipe o bastante pelo carro", afirmou o piloto, que também conquistou a pole position. "Estou muito orgulhoso do que entreguei. O Bahrein é uma corrida importante para nós, devido aos donos da equipe. Não tem sido uma pista fácil, então é muito bom conquistar a primeira vitória aqui", completou ele, que encerrou o domínio de Lewis Hamilton e Max Verstappen, que, juntos, conquistaram cinco vitórias no circuito desde 2019.

Dominante na pista, o australiano minimizou a entrada do safety-car após um choque entre o japonês Yuki Tsunoda e o espanhol Carlos Sainz, que destruiu uma vantagem de sete segundos construída por Piastri. "Preferia que não tivesse o safety-car, claro, mas estava muito confiante. O ritmo estava muito bom, sabia que conseguiria fazer uma boa relargada. E dali para frente foi bem tranquilo. Claro que você não sabe como vai ser de antemão, mas não deixaria a vitória escapar."