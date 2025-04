Alice Wegmann conta que já foi traída por amizades, assim como Solange em Vale Tudo

Alice Wegmann está vivendo uma das principais personagens de Vale Tudo, que mais para a frente na trama vai ser apunhalada pelas costas por Maria de Fátima. No folhetim, Solange vai ser separada pela vilã de Afonso, papel de Humberto Carrão. Em entrevista ao jornal Extra, a atriz contou que já foi traída por uma amizade:

- É muito decepcionante... Acho que foi quase mais doído do que ser enganada por namorados. Na vida, costumo colocar as amizades no topo das coisas mais importantes.

A atriz aproveitou que falou sobre momentos vividos na novela para elogiar o amigo e par romântico, Humberto Carrão. Alice abriu o coração sobre a amizade, mas garantiu que está solteira, desmentindo os rumores de romance entre eles.

- Estou tendo um reencontro bonito com ele. A gente fez uma outra novela das nove junto, "A lei do amor" (2016). Coincidentemente, naquela época, eu tinha essa franjinha no meio da testa (risos). Éramos outras pessoas! Tão novinhos... Ele também tinha mais bochechas, cara de criança. E agora está sendo muito especial.

Além de Carrão, outro grande amigo com quem está trabalhando em Vale Tudo. João Vicente de Castro é o chefe de Solange, Renato. Falando sobre contracenar com o colega, ela relembrou de quando um vídeo dos dois ficando vazou na internet.

- João é uma das pessoas que eu mais amo na vida! Fomos apresentados pela Fê Paes Leme num show no Circo Voador há oito anos e, desde então, nunca mais nos desgrudamos. A gente se confessa sentimentos que às vezes temos vergonha de falar para os outros. Acho bonito insistir, cuidar de uma relação que parecia defeituosa. Um vídeo de réveillon da Paula Lavigne, na casa dela e do Caetano, expôs a gente. Mas tem mais de seis anos que não ficamos.

Falando sobre o coração, Wegmann surpreende ao contar que não se se limita ao pensar apenas em homens para relações. No entanto, a atriz não se rotula e afirma que prefere não se apresentar como bissexual.

- Ter me apaixonado só por homens até hoje dificulta muito a minha vida, a verdade é essa. Porque eu sou aberta à fluidez da vida. A gente não é uma coisa só. Não vou forçar nada, não vou me obrigar a ficar com ninguém. Acho que temos que ser honestos com nossas vontades. Me encantar por uma mulher ainda não aconteceu, mas pode acontecer um dia. E acho que eu vou estar de bem comigo para viver essa relação, se eu quiser. Se eu falar que sou, vão me chamar de bi festinha. Também prefiro não me classificar como hétero. Sou uma pessoa que tem desejos e que se redescobre a cada dia.