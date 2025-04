Momento fofura! Deborah Secco curte dia de praia com filha, Maria Flor

O domingo de sol deu praia para Deborah Secco e Maria Flor! A atriz aproveitou o bom tempo para curtir o momento com a filha de nove anos de idade na Cidade Maravilhosa.

A artista de 45 anos de idade se divertiu no tempo com a pequena e até mesmo comprou alguns petiscos para elas, como milho cozido. Mostrando que é uma mãezona de primeira, Deborah entrou na água com a filha e brincou bastante com ela.

Vale lembrar que Maria Flor, de nove anos de idade, é fruto do relacionamento de Deborah com Hugo Moura, que se separaram em abril de 2024.