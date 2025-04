Navarro: Tarifas podem contribuir com crescimento de 1,5pp do PIB e efeito deflacionário

O conselheiro econômico da Casa Branca, Peter Navarro, afirmou em entrevista à NBC News neste domingo que as tarifas podem contribuir com a 1,5 ponto porcentual na expansão do Produto Interno Bruto (PIB) americano, além de ter efeito desinflacionário. "É diferente das medidas fiscais de Joe Biden, que eram apenas impulsionadas pela dívida", acrescentou.

Em relação ao corte de impostos na resolução orçamentária aprovada pelo Congresso americano, Navarro afastou a possibilidade de recessão e inflação, afirmando que a medida será financiada pelas receitas tarifárias. "Teremos um corte de impostos neutro em termos de dívida, financiado pelas tarifas", disse.

Ao ser questionado se as negociações tarifárias com a China estavam em andamento, Navarro se reservou a dizer apenas que o convite foi feito a Pequim. "O presidente Donald Trump tem uma relação muito boa com o presidente Xi Jinping. E estamos passando por um período em que esperamos poder chegar ao outro lado disso", complementou.

Na entrevista, Navarro ressaltou ainda que o seu relacionamento com Elon Musk, que chefia o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), está "ótimo", a despeito das críticas feitas por Musk. "Elon está fazendo um trabalho muito bom com sua equipe", afirmou.