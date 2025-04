Membro do Fed diz que expectativa de inflação de longo prazo está ok, mas começa a preocupar

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou que "quando tarifa altera comportamento de consumidor e de empresas, é relevante." Segundo ele, "expectativa de inflação de longo prazo está ok, mas começa a preocupar". "Quanto maior for expectativa de longo prazo, maior será risco de que a inflação não seja transitória."

Para Goolsbee, "tarifa de 10% em todo mundo é muito alta". "Uma elevação única de tarifa pode ser choque temporário à inflação. Mudanças de tarifa nas últimas semanas requer (Fed) esperar para ver."

Ele fez os comentários em evento no Economic Club of New York.

O presidente do Federal Reserve de Chicago afirmou ainda que "dados econômicos sobre EUA estão muito bons", com declínio da inflação em relação ao registrado há três anos, mercado de trabalho sólido e firme crescimento do nível de atividade. "Se preços relativos a moradias baixarem estarei mais confortável para a inflação atingir 2,0%."

Goolsbee ressaltou que a política fiscal é uma atribuição do presidente dos EUA e do Congresso e o Fed atua com as condições existentes relativas a gastos e despesas federais. "Nosso compromisso é levar a inflação para 2,0% e vamos levá-la para 2,0%."