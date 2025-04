Influenciadores e PMs envolvidos em esquema de rifas falsas são presos na Bahia

Sete policiais militares, cinco influenciadores e outras 12 pessoas, incluindo um casal de "rifeiros", foram presas nesta quarta-feira, 9, Polícia Civil da Bahia. A ação teve como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em rifas fraudulentas e lavagem de dinheiro, com atuação em diversas cidades do Estado. Os nomes dos influenciadores e dos policiais não foram divulgados.

Segundo a investigação, o grupo utilizava redes sociais para divulgar rifas de alto valor, com resultados manipulados para beneficiar integrantes da organização. As rifas, que teriam movimentado R$ 680 milhões, eram divulgadas por centavos com prêmios como veículos de luxo, e atraía um grande número de participantes.

Os sorteios eram manipulados e os prêmios frequentemente entregues a integrantes da própria organização, com o objetivo de legitimar o esquema e ampliar os lucros.

A organização criminosa tinha uma estrutura sofisticada de empresas de fachada e laranjas para ocultar a origem dos valores arrecadados ilegalmente com as rifas fraudulentas, afirma a Polícia Civil.

As investigações apontam ainda que policiais militares da ativa e ex-PMs faziam parte do esquema, oferecendo proteção, fornecendo informações privilegiadas e, em alguns casos, atuando diretamente como operadores das rifas fraudulentas.

- Foram apreendidas cinco armas de fogo e 27 veículos, incluindo carros de alto padrão como uma Hilux, um Jeep Renegade, uma Mercedes C200, uma Mercedes AMG e uma Range Rover.

- Também foram recolhidos relógios de luxo, R$ 14 mil em espécie, celulares, munições e notebooks.

- A Justiça autorizou o bloqueio de até R$ 10 milhões por CPF ou CNPJ investigado, totalizando R$ 680 milhões em bens e valores relacionados ao esquema.

Entre os capturados estão quatro investigados apontados como lideranças do grupo, localizados em regiões estratégicas como Salvador, Região Metropolitana, Juazeiro, São Felipe e no Estado de São Paulo.

"Eles exerciam funções centrais na estrutura criminosa, coordenando atividades e articulando o esquema de movimentação financeira", diz a Polícia Civil da Bahia, em nota.

A operação foi coordenada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro e mobilizou cerca de 300 policiais civis. A ação também contou com o acompanhamento da Corregedoria da Polícia Militar, responsável pela apuração disciplinar dos agentes públicos envolvidos,