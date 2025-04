CMO aprova, por aclamação, senador Efraim Filho para presidente do colegiado

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) elegeu na manhã desta quinta-feira, 10, o senador Efraim Filho (União-PB) como presidente do colegiado. A eleição se deu por aclamação, vez que já havia um acordo para que o parlamentar assumisse a posição que era ocupada pelo deputado Julio Arcoverde (PP-PI).

Também foi aprovado por aclamação o nome do líder do MDB na Câmara, deputado federal Isnaldo Bulhões (MDB-AL), como relator geral do Projeto de Lei Orçamentária 2026.

No início da reunião, o senador Wellington Fagundes (PL-MT), também leu o ofício em que a Federação Brasil da Esperança indicou no nome do deputado Carlos Zarattini (PT-SP) para a relatoria do projeto de lei das diretrizes orçamentárias (LDO).

A Comissão vota dos projetos de lei do Plano Plurianual (PPA), das diretrizes orçamentárias (LDO), do Orçamento da União e a créditos adicionais.

Normalmente, a CMO é instalada até a última terça-feira do mês de março, mas, neste ano, houve um atraso em razão da demora na aprovação do Orçamento de 2025. Assim, a vigência da composição anterior do colegiado foi prorrogada.