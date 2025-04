Mega-Sena sorteia R$ 31 milhões nesta quinta (10); veja horário e onde acompanhar

Quem nunca sonhou em acordar milionário da noite pro dia? Nesta quinta-feira (10), a Mega-Sena pode transformar mais uma vida — ou várias — com o sorteio do concurso 2851, que promete um prêmio acumulado de R$ 31 milhões para quem acertar as seis dezenas mágicas.



O sorteio acontece às 20h (horário de Brasília), diretamente do Espaço da Sorte, na movimentada Avenida Paulista, em São Paulo. Quem quiser acompanhar a emoção ao vivo pode sintonizar no canal da Caixa no YouTube ou no Facebook das Loterias Caixa.



Mas atenção, sonhadores de plantão: o prazo para registrar sua aposta vai só até as 19h (horário de Brasília). Dá tempo de passar na lotérica mais próxima ou acessar o site da Caixa e tentar a sorte com um jogo simples — aquele tradicional, com seis números — por R$ 5.