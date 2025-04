Giovanna Ewbank tranquiliza seguidores após ter casa invadida: Foi um grande susto

Giovanna Ewbank passou por um grande susto ao relatar que um estranho invadiu sua casa, na última terça-feira, dia 8. A repercussão do assunto foi tão grande que a famosa teve que fazer um outro vídeo para tranquilizar fãs e seguidores, dando mais detalhes sobre o ocorrido e sobre como estão funcionários e filhos.

- Oi, gente! Postei esse vídeo ontem na rede vizinha e acabou viralizando por aqui mais do que imaginei. Como estão me perguntando muito sobre isso, resolvi postar ele inteiro aqui como estava lá para que vocês possam entender o contexto todo!, começou.

No novo registro, Giovanna ressaltou alguns pontos para esclarecer o que rolou em sua casa:

- Agora estou contando de uma maneira que parece engraçada mas foi assustador; Sim, meu condomínio tem segurança, mas foi um mal entendido. Eles falaram o primeiro nome, o pessoal aqui de casa achou que era uma pessoa com o mesmo nome que sempre tá aqui e liberou; Meus filhos estão bem, eu estou bem, foi um grande susto mas está tudo bem; Sim, eu pedi desculpas e por favor algumas vezes, vou passar umas três semanas na terapia para entender porque eu fiz isso; Sim, está todo mundo de emprego mantido e muito avisado que a partir de agora só com nome, sobrenome e documento; Não, eu não liguei pro Luciano Huck.

Relembrando o que aconteceu, a atriz contou que encontrou uma mulher desconhecida sentada em sua sala. A invasora, identificou-se como Aline e afirmou que estava ali para resolver algumas questões que não foram explicadas, citando até mesmo Luciano Huck como referência. De acordo com Giovanna, a mulher foi liberada por uma funcionária, que pensou ser alguma conhecida da artista.

- Acordei, Zyan pediu para descer, Titi e Bless já estavam lá embaixo. Minha casa tem dois andares, quando olhei lá para baixo, onde tem a sala de TV e a de jantar, tinha uma mulher sentada. Eu olhei e ela falou: Oi, cheguei! E eu com o Zyan dando a mão para mim, Bless desenhando na mesa lá embaixo e Titi assistindo televisão. Falei: Gente, quem é, meu Deus, estou confusa, não me lembro quem é. Não sei quem é., contou através de um vídeo no TikTok.