Trump diz que não vê novo aumento de tarifas sobre a China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não espera um novo aumento de tarifas sobre a China, sinalizando uma possível trégua na escalada da guerra comercial com Pequim, após impor novas tarifas sobre o país asiático nesta quarta-feira, 9. Segundo ele, "vamos fazer um bom acordo com a China, tenho certeza". Trump também afirmou que "não imaginava que a suspensão das tarifas teria todo esse impacto".

Trump também afastou a possibilidade de uma escalada para além do campo comercial com a China, elogiando o presidente chinês: "Xi Jinping é uma das pessoas mais inteligentes do mundo" e "não deixaria conflito com EUA escalar além do lado comercial", afirmou em coletiva de imprensa no Salão Oval, na Casa Branca.

"Estamos fazendo US$ 2 bilhões por dia com tarifas. Vamos ver como vai ficar agora" após a pausa de 90 dias, disse. Sobre o aplicativo TikTok, afirmou que "o acordo ainda está na mesa" e que "a China não está muito feliz em assiná-lo agora", mas que acredita que "a China quer, sim, assiná-lo". Quando perguntado se se encontraria com o presidente chinês Xi Jinping, respondeu: "Sim, me encontraria normalmente com Xi Jinping. Gosto muito dele, o respeito muito".

Sobre o Irã, Trump afirmou que o país "não pode ter uma arma nuclear" e que os EUA "não podem deixá-los ter uma". Disse ainda que "quer que o Irã prospere, mas eles entendem que não podem ter arma nuclear" e advertiu que "podemos fazer ações militares no Irã se for necessário. Israel estará envolvido nisso também".

Já em relação à guerra no leste europeu, o presidente disse esperar uma solução diplomática. "Quero que a Rússia e a Ucrânia façam um acordo. Há escolas sendo bombardeadas", declarou. Ao ser questionado sobre a possibilidade de reduzir o número de tropas americanas na Europa, respondeu: "Depende, vamos discutir".