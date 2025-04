Quina sorteia R$ 2,3 milhões; veja resultado do sorteio desta quarta-feira

A Quina continua com seu prêmio principal acumulado e o apostador que tiver a sorte necessária para acertar as cinco dezenas sorteadas pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 2,3 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina são:

27, 43, 51, 53, 78

SORTEIO ANTERIOR

Nenhum apostador levou o prêmio principal no sorteio desta terça-feira. O mais perto que os apostadores chegaram de botar as mãos no prêmio foi com a quadra. Setenta e duas apostas acertaram quatro pontos e cada uma delas faturou R$ 4.418,09

QUANTO CUSTA APOSTAR NA QUINA

A Quina é uma das loterias mais baratas da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com cinco números marcados, custa R$ 2,50 e pode ser feita nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa.

O sorteio da Quina ocorre sempre a partir das 20h, no Espaço da sorte, em São Paulo.