Perspectivas de crescimento e emprego estão enfraquecidas nos EUA, mostra ata do Fed

Na reunião de janeiro, os formuladores de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) afirmaram que as perspectivas de crescimento e emprego estão enfraquecidas nos Estados Unidos, com o comitê preparado para ajustar a postura da política monetária como apropriado, segundo a ata do encontro divulgada nestra quarta-feira.

Os dirigentes também concordaram que indicadores sugeriam expansão da atividade em ritmo sólido.