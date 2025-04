Bruna Carvalho comenta sobre polêmica envolvendo atrizes de Chiquititas: Estou um pouco dos dois lados

Como você pode ter lido, há uma polêmica circulando nas redes sociais que envolve o elenco de Chiquititas. Tudo começou quando Júlia Gomes que viveu a vilã, Miriam, na trama infantil, contou em uma entrevista que não se sentia querida pelos colegas da novela. A repercussão foi tamanha que Gabriella Saraivah (Tati), Amanda Furtado (Laura), Anna Lyvia (Janu), Giulia Garcia (Ana) e Lívia Inundes (Vivi) se pronunciaram, dando suas versões das lembranças do comportamento de Júlia na época.

Bruna Carvalho, que interpretava Bel, bateu um papo com o ESTRELANDO durante o SPFW N59, e contou se está acompanhando essa treta:

- Eu super acompanho, ainda mais porque eu gosto muito de todo mundo. Inclusive, eu estou um pouco dos dois lados. Acho que são histórias que a gente passou quando éramos todas muito jovens. Então, para mim tem um pouco de nostalgia nisso tudo.

Ela ainda pontuou que apesar de toda essa repercussão em cima do assunto, segue não sendo uma situação grave.

- Eu vi alguém comentando que era uma treta leve. Ninguém matou ninguém, ninguém traiu ninguém grávida, sabe? Umas coisas assim. [risos]

Bruna também afirmou estar se divertindo com toda essa história e mostrou estar contente pelo posicionamento de suas amigas:

- Eu fico feliz das minhas amigas estarem opinando e colocando suas opiniões de formas educadas e tudo mais. Está todo mundo ali se posicionando bem com essa coisa de ser mais leve mesmo. Eu estou só assistindo e me divertindo.

A atriz contou que nunca teve problema algum nos bastidores de Chiquititas, mas pontuou:

- Eu nunca tive problema com ninguém na novela. Eu acho que os problemas eram muito mais com os pais. Muito mais entre eles [os pais], do que as crianças. Os adultos causavam muito mais.

Bruna Carvalho finalizou o papo relatando que para ela, a rotina de gravações da novela, se assemelhava a rotina escolar:

- Para mim foi muito uma escola, um ensino médio. Tinha essas coisas de adolescente, sabe? Então uma briga ali, o crush de alguém aqui. Acontecia esse tipo de coisa e cada um com a sua realidade um pouco diferente. Eram mais de 25 crianças, então eram muitas realidades diferentes de gente de todo o Brasil. Eu sentia muito que era uma escola. Eu ia para lá de segunda a sábado, eles eram os meus melhores amigos, eu tinha os meus crushs, levava bronca. Eu tinha algumas obrigações. Era uma relação muito parecida com a escola mesmo. Então essas brigas, tudo, eu vejo como se fosse algo ali que a gente passa nesse período do ensino fundamental, do ensino médio.