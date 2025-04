Aposta de corte de 0,25pp em junho pelo Fed sobre para 68,90% após pausa em tarifas

O mercado financeiro passou a subir a chance de manutenção de juros em maio pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), aumentando a expectativa de uma redução de 25 pontos-base (pb) em junho, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group. A dinâmica ocorre após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar que pausará as tarifas recíprocas por 90 dias para os países que não retaliaram, com vigência imediata, além de aumentar a tarifa cobrada da China para 125%.

Por volta das 14h50 (de Brasília), a probabilidade de manutenção de juros em maio era de 75,4%, ante 61,3% pela manhã.

Já a chance de o Fed cortar juros em 25 pontos-base (pb) em junho avançou de 59,3% para 67,0%

Até dezembro, a maior probabilidade ainda é de redução acumulada de 1 ponto porcentual (pp) nos juros pelo BC norte-americano, em 31,6%.

Todavia, a expectativa de 0,75 pp acumulado ganhou força (de 24,6% ontem para 30,6% hoje), enquanto a de 1,25 pb recuou de 24,2% para 13,5%.