Michelle Obama fala pela primeira vez a respeito de rumores sobre crise no casamento

Michelle Obama e o marido Barack Obama foram vítimas recentes de boatos sobre crise no casamento. A ex-primeira dama dos Estados Unidos, concedeu entrevista a um podcast na última terça-feira, dia 8, onde ponderou a respeito de como e porque esses rumores surgiram.

Em bate-papo ao Work in Progress da iHeart Radio, Michelle revelou como as escolhas que tem feito pensando nela, o que resultam em sua independência de imagem, foram a razão para que surgissem debates infundados.

- É a primeira vez na minha vida que todas as minhas escolhas são para mim.

Ela ainda comentou sobre como a maternidade e a posição de primeira-dama limitaram suas tomadas de decisões no passado. Ainda citou que chegava a dar desculpas como: preciso ter certeza de que as meninas estão bem, ou que o presidente e meu marido está bem, então não posso fazer isso, e com isso admitiu:

- Agora não posso culpar ninguém além de mim pelas minhas decisões e indecisões. Acho que, se for honesta comigo mesma, poderia ter tomado muitas dessas decisões anos atrás. Mas não me dei essa liberdade.

Com as novas possibilidades que a liberdade trouxe a ela, Michelle também ponderou sobre o fato de poder fazer mais coisas com sua própria imagem, aliada a opinião pública, acabou levando as pessoas a acreditarem em um suposto problema em seu casamento.

- É com isso que nós, mulheres, lutamos ? decepcionar as pessoas. Quer dizer, tanto que este ano as pessoas nem conseguiam imaginar que eu estava fazendo uma escolha por mim mesma, que tiveram que presumir que meu marido e eu estávamos nos divorciando.