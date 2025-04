Após começar a vender sanduíche na praia, cena icônica de Vale Tudo entre Maria de Fátima e Raquel tem data para ir ao ar

Os fãs de teledramaturgia estão para lá de empolgados com o remake de Vale Tudo, novela que foi ao ar originalmente nos anos 1980. E tem uma cena que vem causando ansiedade em quem viu a primeira versão da trama global, quando Maria de Fátima) papel que hoje é de Bella Campos, mas anteriormente foi vivida por Glória Pires) finge não conhecer a mãe, Raquel (personagem de Taís Araújo na versão atual, e a quem Regina Duarte deu vida em 1988) ao vê-la vendendo sanduíches na praia, e a rejeita mais uma vez.

Tudo começa quando Raquel decide ficar no Rio de Janeiro, mas com um dilema: em que área trabalhar? Lembrando que ela teve que deixar a vida como guia turística em Foz de Iguaçu para trás, mas não tem formação, o que deixa a procura por emprego mais difícil. É aí que Ivan, personagem de Renato Góes, recorre ao pai, Bartolomeu, a quem Luís Mello dá vida, para aconselhar a amada.

Raquel irá a um jantar com ele, quando vem o assunto:

- Do alto dos meus 60 e muitos anos, eu acho que a fórmula da felicidade é essa: trabalhar com o que a gente ama, dirá Bartolomeu.

- Trabalhar com o que eu amo? Ah... eu amo tanta coisa! Eu sou feliz com tudo, sabe, seu Bartolomeu?

- Sim, mas quando você tem tempo e pode escolher, o que é que você faz?, reforça Bartolomeu.

O questionamento ecoa na cabeça de Raquel, que descobre o que ama. No dia seguinte, ao acordar, Poliana, papel de Matheus Nachtergaele, encontra a amiga já ocupadíssima e a mil na cozinha:

- Sanduíche para eu vender na praia, 120 sanduíches!, conta ela.

- E você vai vender 120 sanduíches sozinha, Raquel?

- Claro que eu vou!

- Se eu não fizer por mim, Poliana, quem é que vai fazer? Sou eu e Deus! Simbora!

É então que ela vai até a praia e acaba encontrando a filha, que finge que não a conhece.

As cenas do encontro na praia vão ao ar no capítulo de quinta-feira, dia 10, segundo os resumos da trama.