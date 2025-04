Congresso prevê instalação de eleição da CMO na quinta-feira, 10

O Congresso Nacional divulgou, nesta quarta-feira, 9, a previsão de instalação e de eleição da Comissão Mista de Orçamento (CMO) para esta quinta-feira, 10, às 11 horas (de Brasília).

A eleição é um ato protocolar, já que a presidência da comissão já foi definida por acordo e ficará com o senador Efraim Filho (União-PB).

Conforme já mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o líder do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões (AL), deve deter a relatoria do Orçamento de 2025.