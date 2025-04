Príncipe Harry volta ao tribunal para tentar recuperar proteção policial no Reino Unido

O Príncipe Harry compareceu ao Tribunal Real de Justiça em Londres na última terça-feira, dia 8, para o segundo dia de sua audiência relacionada à segurança.

Harry está contestando a decisão do Comitê Executivo para a Proteção da Realeza e de Figuras Públicas (Ravec), que determinou que ele deveria receber um nível diferente de proteção financiada pelos contribuidores durante suas visitas ao Reino Unido.

Em 2024, um juiz do Tribunal Superior, Sir Peter Lane, rejeitou a alegação do príncipe contra o Ministério do Interior sobre os arranjos de segurança para ele e sua família no país. O Duque desafiou a decisão de fevereiro de 2020 do Ravec, tomada após ele e sua esposa, Meghan Markle, deixarem de ser membros seniores da família real, que resultou na redução de sua proteção pessoal.

De acordo com a revista Hello!, durante a audiência, a advogada de Harry, Shaheed Fatima KC, afirmou que o Duque e sua esposa se sentiram forçados a se afastar de seus papéis como membros seniores da realeza em 2020, pois consideravam que não estavam sendo protegidos pela instituição.

- Em 8 de janeiro de 2020, o Duque e sua esposa se sentiram forçados a se afastar do papel de membros oficiais e trabalhadores em tempo integral da família real, pois consideravam que não estavam sendo protegidos pela instituição, mas desejavam continuar seus deveres em apoio à falecida rainha como membros da família real financiados privadamente, dizia as declarações escritas pela a advogada, ainda segundo a publicação.

O veículo também informou que ela argumentou que o Ravec criou um processo diferente e chamado de sob medida para Harry, o que, segundo ela, resultou em um tratamento diferente, injustificado e inferior.

A audiência continua, com o tribunal ouvindo argumentos de ambas as partes para definir se o caso deve prosseguir para julgamento.