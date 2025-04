Com mais um paredão, Vinícius se desespera e Renata fica preocupada. Veja tudo o que rolou no BBB25

O modo turbo está mexendo com os sentimentos dos brothers no BBB25. Logo depois da saída de João Gabriel na noite da última terça-feira, dia 8, já rolou mais uma formação de paredão e, desta vez, Vinícius, Maike e Renata estão na berlinda.

O irmão do eliminado, João Pedro, foi quem ficou preocupado com a situação da sua dupla aqui fora, e foi consolado por Vinícius.

- Ele está bem, pode ter certeza. A galera gosta muito dele? E não tem erro que resuma alguém, um erro desse de discussão, de interpretação, não é um grande erro, que fere, que machuca! Mas não é algo que resume ele como pessoa, consolou.

O baiano, que está preocupado com a sua situação no paredão, já que está competindo com um casal, Maike e Renata, também foi consolado por João.

- Estou preocupado? Ainda mais agora que eles estão juntos, fica mais difícil, desabafou o rapaz.

- Deus sabe de todas as coisas, disse João Pedro.

Mais tarde, em uma conversa na área externa, foi a vez de Renata desabafar e mostrar sua preocupação com o resultado do paredão por conta de sua participação na Vitrine do Fifi.

- O público pode estar me detestando por causa disso. A maioria das pessoas que vão para um negócio desse, toda vida sai. Presta atenção! A Carla Diaz saiu, o público não recebe bem as vezes como a pessoa reage diante disso, relatou ela.

- Achar não é certeza. Você não fez nada de errado. O que você fez de errado? Tu é incrível, não esquece, disse Maike.