China está preparada para lidar com incertezas, mas choques externos criam pressão, diz premiê

O primeiro-ministro da China, Li Qiang, afirmou que o país está preparado para lidar com incertezas, mas reconheceu que choques externos criam pressão sobre o processo de estabilização econômica chinesa, segundo a agência de notícias estatal Xinhua. Li reforçou a necessidade de implementar mais políticas macroeconômicas proativas e prometeu anunciar novas medidas ao longo do tempo, a depender da evolução da economia.

Sem mencionar diretamente as novas políticas tarifárias dos EUA, o premiê chinês disse que a situação este é ano é "especial". "A China respondeu calmamente a vários riscos e desafios", comentou. "Fizemos várias estimativas para isso e estamos preparados para lidar com muitas incertezas. Nosso país sempre avançou diante de desafios."

Li afirmou que o governo está comprometido com o avanço estável da economia da China no longo prazo e trabalhar para tornar o país "mais poderoso". O foco das novas medidas será expandir e fortalecer a demanda doméstica, aumentando esforços para estabilizar o emprego e ampliar a renda, além de promover o desenvolvimento integrado de inovação tecnológica, científica e industrial.

O premiê também citou medidas para estimular a "vitalidade de várias entidades empresariais", com mais políticas de suporte, como melhora em legislação e resolução de dificuldades de financiamento.

De acordo com a Xinhua, os comentários do primeiro-ministro da China aconteceram nesta quarta-feira, em um simpósio com especialistas e empresários para discutir a situação econômica e os próximos passos do governo.