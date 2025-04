BoJ continuará a aumentar os juros no Japão se a economia melhorar como previsto, diz Ueda

O presidente do Banco Central do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, disse nesta quarta-feira (9) que a instituição deve seguir aumentando as taxas de juros se a economia melhorar conforme as projeções. O dirigente destacou ainda que a incerteza crescente sobre as políticas comerciais, por causa das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos, é objeto de "cuidadosa atenção".

"Avaliaremos minuciosamente os fatores de risco, incluindo os efeitos das tarifas dos Estados Unidos", falou Ueda. "É preciso examinar se as perspectivas do BoJ estão sendo concretizadas em cada reunião, sem precipitação." Fonte: Dow Jones Newswires. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.