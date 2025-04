BC do Uruguai eleva taxa básica de juros a 9,25% ao ano para conduzir inflação à meta de 4,5%

O Banco Central do Uruguai (BCU) decidiu aumentar a taxa de juros em 25 pontos-base, elevando-a para 9,25% e entrando em uma fase de política monetária contracionista, com o objetivo de reduzir as expectativas de inflação para a meta anual de 4,5%.

Em linha com as expectativas, a inflação anual aumentou em março para 5,67%, marcando 22 meses consecutivos dentro da faixa de tolerância de 3% a 6%. Enquanto isso, as expectativas de inflação de dois anos permanecem no topo da faixa.