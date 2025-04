Costa Filho mira R$ 12 bi privados em programa para transformar aeroportos em 'hubs logísticos'

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse nesta terça-feira, 8, que o governo lançará, entre junho e julho deste ano, um programa para consolidar os aeroportos como hubs logísticos. Os investimentos necessários serão feitos pela iniciativa privada, afirmou.

Segundo Costa Filho, a iniciativa do governo tem potencial de atrair até R$ 12 bilhões.

Nomeado "Investe Mais Aeroportos", o programa terá um plano de ação para apoiar que as atuais concessionárias busquem os investimentos para obras que priorizem o transporte de cargas.

"Os aeroportos se tornaram grandes agentes de desenvolvimento regional. Hoje são hubs logísticos", disse o ministro.

O programa foi anunciado pelo ministro durante audiência no Senado sobre as entregas e o plano de gestão da pasta de Portos e Aeroportos. Em 2024, foram R$ 3,2 bilhões em investimentos nos aeroportos. Para 2025, estão previstos R$ 3,4 bilhões, sendo R$ 2,3 bilhões privados e R$ 1,1 bilhão públicos.

Nos próximos dois anos, o governo federal vai entregar 66 obras no setor aeroportuário, entre elas a modernização e ampliação do Aeroporto de Congonhas, o segundo maior em movimentação do País.

Costa Filho também citou o avanço do AmpliAR, programa que prevê transferir a gestão de até 51 aeroportos regionais para as concessionárias que já operam nos grandes aeroportos. Em troca de investimentos, as empresas receberão reequilíbrio dos contratos vigentes.