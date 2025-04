Davi Brito anuncia que está esperando primeiro filho: Papai calabreso

Novo papai na área! Nesta terça-feira, dia 8, Davi Brito fez uma live com os fãs e seguidores para compartilhar uma novidade que o deixou para lá de feliz. O campeão do BBB24 revelou que ele e Adriana Paula estão esperando o primeiro bebê.

Depois de contar ao vivo para os fãs a notícia, o ex-brother resolveu deixar o vídeo no feed do Instagram. Na legenda da publicação, ele foi direto e escreveu:

Papai calabreso tá na área.

Explicando o motivo pelo qual estava fazendo a live, Davi começou anunciando que era uma alegria para ele:

- Passei aqui agora de tarde para conversar com vocês. Tenho um assunto muito sério e importante para falar com vocês aqui. Um assunto de muita alegria para mim, quero deixar aqui com vocês. Tenho uma coisa para desabafar com vocês meus fãs, muitas pessoas têm vindo falar comigo no Instagram, tem me cobrado cadê Adriana. Sei que relacionamento é um assunto que engaja muito na internet, só que tem momentos que nem sempre temos que falar tudo sobre nossas vidas.

Em seguida, ele contou que ainda não sabe o sexo do bebê, mas que eles farão um chá de fralda e revelação.