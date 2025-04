MMA e BNDES liberam R$ 39 mi do Fundo Amazônia a pequeno produtor rural e extrativistas no AM

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgaram apoio de aproximadamente R$ 39 milhões a pequenos produtores rurais e extrativistas no Amazonas. Os recursos, provenientes do Fundo Amazônia, serão destinados ao fomento das cadeias de óleos vegetais, açaí e pescado.

"O projeto será executado pela Associação dos Produtores Rurais de Carauari (Asproc) em articulação com outras quatro associações do médio Juruá (AM), beneficiando 2,4 mil famílias (mais de 10 mil pessoas) em cerca de 76 comunidades da região", informou o banco de fomento, em nota distribuída à imprensa.

O aporte, na modalidade de recursos não reembolsáveis, tem como objetivo fortalecer as organizações comunitárias, diversificar a produção extrativista e expandir oportunidades de comercialização e geração de renda.

Os investimentos incluem beneficiamento e armazenagem, equipamentos de transporte, capacitação de moradores para a prática e gestão de atividades econômicas sustentáveis, implantação de sistemas agroflorestais (SAFs, prioritariamente em áreas degradadas) e manejo florestal de 1,8 milhão de hectares.

"Esse projeto vai aprimorar os processos produtivos agroextrativistas e contribuir para preservar uma área da Amazônia geograficamente bastante isolada e que apresenta grande biodiversidade", declarou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota oficial.

O banco frisa que a iniciativa do governo federal visa atuar "para fortalecer e consolidar cadeias socioprodutivas sustentáveis e o comércio ribeirinho na região do rio Juruá, onde comunidades isoladas levam até 52 horas de viagem para chegar aos centros urbanos".

O Fundo Amazônia, gerido pelo BNDES, tem atualmente uma carteira de 125 projetos apoiados, no valor total de cerca de R$ 3 bilhões, informou o banco de fomento.