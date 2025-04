Após recusar convite de Vin Diesel por estar focada na família, Taís Araújo revela ritual com Lázaro Ramos em 20 anos de casamento

Taís Araújo está no ar em Vale Tudo, novela da Rede Globo, dando vida a Raquel. Aos 46 anos de idade, a atriz está completando 30 anos de carreira e, recentemente, revelou que recusou dois projetos internacionais, incluindo um convite do ator Vin Diesel para a franquia Velozes e Furiosos.

Em entrevista à jornalista Maria Fortuna, de O Globo, Taís confessou que a recusa foi por estar focada em sua família:

- Eu fui muito sincera com o Vin Diesel. Ele falou: Você quer fazer?. Eu falei: Não? Eu quero ter filho. Meu marido está me esperando lá em Nova York e vou sair de férias, contou.

Sobre o outro projeto internacional, ela também citou a família como prioridade:

- Sou muito feliz aqui! Eu sou muito respeitada. O Brasil tem muitos problemas, mas eu adoro morar aqui... Não sei se eu fiz a melhor escolha, mas eu fiz a escolha do meu coração.

Já em entrevista à Vogue, Taís falou um pouco sobre a criação dos seus filhos, João Vicente e Maria Antônia, e lamentou um recente ocorrido com o herdeiro, de 14 anos de idade.

- Minha vida é pedir que João Vicente não saia desarrumado na rua. Estou evitando um trauma. Recentemente, viajamos de férias, alugamos uma casa num condomínio no Brasil e um segurança o parou. Ele e um amigo, um amigo preto também, os dois de bicicleta. Perguntou se eram moradores. Falei para ele que se fosse um menino branco, de olho azul, seria diferente, relatou. Taís contou que o filho ainda não entende, e costuma desafiar:

- Ele fala: Até parece. Roupa não significa nada, não determina se a pessoa é boa ou não. Ele vem com uns conceitos em que ele está certo. Não deveria significar nada mesmo. Conversas dificílimas.

Taís também foi questionada como é criar uma menina em 2025:

- Quando engravidei e vi que a Maria era menina, fiquei muito feliz. Ao mesmo tempo, insegura. A menina te obriga a rever o passado, a infância, as relações com a sua mãe, com a sua irmã, com o mundo, com as amigas. O meu analista fala: Filhos, se soubessem como são bons para a gente se entender, cobrariam cachê. A maternidade me obrigou demais a olhar para mim.

Recentemente, Taís completou 20 anos de casada com Lázaro Ramos. Durante a entrevista, ela revelou um ritual que mantém com o amado:

- Tudo é construção. Revendo contratos sempre. Um dá ao outro o que falta, sabe? A gente se completa, inclusive na questão política, do que cada um viveu e trouxe disso. Amor é sobre vontade de estar junto, reconhecer a fragilidade do outro, entender a pessoa a partir do repertório que ela tem. Conversar. Hoje mesmo falei: "Vamos sair essa semana para conversar". E acabei de ligar para o hotel para marcar de a gente ir na sexta-feira agora, passar a noite lá. Porque tem um negócio de um jantar na lua cheia que eu quero ir. Vira e mexe eu faço isso. Reservo e o aviso.