Valentina Herszage fala sobre como é fazer parte do elenco de Ainda Estou Aqui: - Indescritível

O fato de Ainda Estou Aqui ter trazido o primeiro Oscar para o Brasil, ganhando na categoria de Melhor Filme Internacional, ainda continua reverberando. O longa chegou ao Globoplay no último domingo, dia 6, e agora, durante o desfile do Normando na SPFW, a Valentina Herszage, que faz parte do elenco e interpreta Vera Paiva, uma das filhas de Eunice e Rubens Paiva, comentou sobre a sensação de fazer parte deste marco histórico no cinema brasileiro:

- É indescritível mesmo. Eu fico tentando responder essa pergunta, é muito difícil, eu estou digerindo ainda. Acho que todo mundo do filme, e o Brasil como um todo, acho que o mais legal de tudo foi a torcida de todo mundo.

Em seguida, ela relembrou como foi trabalhar ao lado de Fernanda Torres e Fernanda Montenegro:

- São duas deusas. Duas mulheres que eu admiro muito, para além da profissão, assim, como pessoas. Eu tinha trabalhado com a Fernanda [Torres] na série Fim, que é a série que ela escreveu, mas fazer filha dela, com certeza, foi um outro tipo de intimidade. E eu sou apaixonada por elas.

Valentina ainda contou quais são seus futuros passos na carreira e revelou que tem uma possível série no streaming. O que será que vem aí?

- Eu estou com um filme agora em circuito, A Batalha da Rua Maria Antônia, da Vera Egito, e este ano eu estou negociando uma série para um streaming que eu ainda não posso divulgar, mas vai ser maneiro.

Por fim, a atriz explicou sobre sua relação com a moda e disse que desde Ainda Estou Aqui começou a relacioná-la com o cinema:

- Eu sempre gostei muito de moda, minha mãe dava aula de moda numa universidade no Rio de Janeiro, mas eu acho que a partir do Ainda Estou Aqui é que eu comecei a entender que eu poderia casar a moda com o cinema, e aí agora eu estou mergulhando, curtindo, aproveitando.