Treta em família! Filhos de Victoria e David Beckham não estariam se falando por conta de modelo

Treta em família! Segundo o site TMZ, os filhos mais velhos de Victoria e David Beckham teriam rompido a relação por conta de uma modelo. Romeo e Brooklyn não estariam mais se falando devido ao relacionamento de Romeo com a ex do próprio irmão, Kim Turnbull.

Brooklyn e Kim namoraram antigamente, antes dele se casar com Nicola Peltz. Porém, quando seu irmão mais novo começou a se relacionar com a modelo, o primogênito do casal Beckham não teria ficado nem um pouco feliz.

Ao que parece, o empresário não sente verdade na mulher e que não sabe se as intenções dela com Romeo seriam boas.

Mas, conforme o site revelou, o desentendimento entre eles teria ficado claro ao público quando Brooklyn e a esposa não apareceram nas fotos do aniversário de 50 anos do ex-jogador de futebol e patriarca da família.

O TMZ ainda contou que o primogênito estaria evitando ficar em lugares que Kim esteja, visto que também não compareceu no desfile da mãe, Victoria. Porém, os pais parecem estar apoiando o novo relacionamento de Romeo com a modelo.