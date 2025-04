Abel compara futebol com F-1 e revela qual será o objetivo do Palmeiras no Mundial de Clubes

A dois meses do início do Mundial de Clubes, o Palmeiras já tem seu foco na disputa das partidas nos Estados Unidos. Mesmo com a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil a ser disputada até lá, Abel Ferreira já trabalha junto a seu elenco na preparação para a competição internacional e tem um objetivo claro antes de pensar em um título: passar da fase de grupos.

"Nós temos um objetivo muito claro: primeiro é passar a fase de grupos, e isso vai depender da forma como nós formos encarando cada jogo, e, portanto, é um de cada vez, para conseguirmos o nosso primeiro objetivo que é passar a fase de grupos", afirmou o treinador palmeirense, em entrevista à Fifa.

O Palmeiras encara o Porto, na estreia, Al-Ahly e Inter Miami, um dos times "da casa" no Mundial e que conta com Lionel Messi em seu elenco. "(O Inter Miami) Será, seguramente para nós, uma oportunidade. Não acho que seria justo de nossa parte pensar nesse jogo sem passar pelo primeiro, que será contra o Porto, mas quando chegar esse jogo nós estaremos preparados", disse Abel Ferreira.

Desde que chegou ao Brasil, o Mundial deste ano será o terceiro em que o português estará no comando do Palmeiras. Nas edições de 2020 e 2021, terminou na quarta e segunda colocação, respectivamente. Na segunda edição, na decisão com o Chelsea, levou o jogo para a prorrogação, e ficou por detalhes de ficar com o título. Terminou a partida derrotado por 2 a 1, com um gol de Kai Havertz, de pênalti, na reta final.

Apaixonado por Fórmula 1, Abel compara os detalhes que separam o futebol do automobilismo. E que, nas duas últimas edições, fizeram com que o Palmeiras ficasse pelo caminho na luta pelo título mundial. "Um quilo a mais, um litro a mais. Estamos a falar de milésimos de segundo. E o futebol, por incrível que pareça, também é feito de detalhes. Claro que é preciso sorte, que é algo que também tem a ver com a Fórmula 1", refletiu o treinador.

"(Max) Verstappen acabou por ser campeão do mundo a uma ou duas voltas do fim quando (Lewis) Hamilton estava na frente e houve um acidente que fez com que tudo mudasse. Algo que tu não controlas. Isso é algo que também acontece no futebol e eu peço muito aos nossos jogadores que temos que focar naquilo que controlamos e aceitar muitas vezes aquilo que tu não controlas", afirmou Abel Ferreira.

Nesta temporada, o Palmeiras passa por um período de altos e baixos. Depois de correr riscos de ser eliminado ainda na fase de grupos do Campeonato Paulista, conseguiu se recuperar e chegar à decisão do Estadual. No entanto, foi derrotado pelo Corinthians no Allianz Parque e não conseguiu reverter o resultado na Neo Química Arena.

O treinador português classifica seu elenco como "equilibrado e competitivo". Para o Mundial, o Palmeiras terá Estêvão, pela última vez antes da transferência do atacante para o Chelsea, e Vitor Roque, reforço milionário de Leila Pereira pensando na competição.