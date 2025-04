Nuggets demitem técnico campeão da NBA com o time há 2 anos a dias do início dos playoffs

O Denver Nuggets anunciou, nesta terça-feira, a demissão do técnico Michael Malone a três rodadas do término da temporada regular da NBA. Malone é o técnico mais vitorioso da história da franquia, com 471 vitórias e 324 derrotas na temporada regular em dez anos, além de ter conduzido a equipe à conquista do título inédito há duas temporadas. Nos playoffs, foram 44 vitórias e 36 derrotas.

A demissão de Michael Malone ocorre em meio à primeira sequência de quatro derrotas dos Nuggets desde março de 2023 - uma série que coloca em risco uma vaga nos playoffs com três jogos restantes. O conjunto de Denver, que conta com o astro sérvio Nikola Jokic, ocupa a quarta colocação na acirrada disputa por vaga aos playoffs na Conferência Oeste, com 47 vitórias e 32 derrotas, um triunfo a mais que Los Angeles Clippers, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves e Memphis Grizzlies.

"Não é com prazer que anunciamos que liberamos Michael Malone de suas funções de técnico principal", anunciou Josh Kroenke, proprietário do Denver Nuggets, em comunicado. "Esta decisão não foi tomada de ânimo leve e foi avaliada com muito cuidado, e fazemos isso apenas com a intenção de dar ao nosso grupo a melhor chance de entregar outro título para Denver e para nossos fãs em todos os lugares."

Kroenke agradeceu Malone pela "década de maior sucesso na história dos Nuggets" e afirmou que assistente principal do ex-comandante, David Adelman, assumirá como técnico até o fim da temporada. Sua estreia será nesta quarta-feira, diante do Sacramento Kings.

"Embora o momento desta decisão seja lamentável, já que o treinador Malone ajudou a construir a base do nosso programa de nível de campeonato, é um passo necessário para nos permitir competir no mais alto nível agora. Os padrões e expectativas de nível de campeonato permanecem em vigor para a temporada atual e, ao olharmos para o futuro, esperamos construir sobre as bases estabelecidas pelo treinador Malone ao longo de sua carreira recorde de dez anos em Denver", comentou Kroenke.

O gerente geral dos Nuggets, Calvin Booth, também foi demitido pela franquia de Denver.