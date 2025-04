Victor Sarro se pronuncia sobre declaração envolvendo MC Cabelinho e Lucas Guedez: Não levem comediantes a sério

No último sábado, dia 5, Victor Sarro participou do programa Sabadou com Virginia, exibido no SBT e comandado por Virginia Fonseca. Durante sua participação, o humorista surpreendeu a todos ao falar sobre uma suposta ficada entre Lucas Guedez e MC Cabelinho.

Em um dos quadros do programa, ele foi questionado sobre o que já viu nas festas de Anitta. Sem rodeios, Sarro falou que muita pegação e quarto do sexo:

- Tem muita pegação, isso tem. Tem muita pegação, quarto do sexo, essas coisas tem... [Tem] Lucas Guedez... Lucas Guedez e MC Cabelinho. Pronto, falei. Eu não guardo dinheiro, não vou guardar segredo, disparou aos risos.

Lucas Guedez então negou com as mãos e rebateu:

- Victor, cuidado com o que você está falando, viu?

Após a declaração ganhar força nas redes sociais, Victor Sarro se pronunciou através dos stories nesta terça-feira, dia 8, e negou ocorrido:

- Antes que isso tome uma proporção maior. Eu fui no programa da Virginia esse fim de semana, e visivelmente quem assistiu o programa sabe que a gente estava brincando muito ali, sobre tudo, sobre lacração, zoando a galera, inventando coisa [...] Aí me perguntaram o que eu já tinha visto na festa de Anitta, e eu falei: já vi o Lucas Guedez beijando o MC Cabelinho, em uma zueira e agora os portais estão postando como se fosse verdade. Então MC Cabelinho, óbvio que é uma piada, é só assistir o programa, sou teu fã, é uma brincadeira que a gente fez com o Lucas Guedez, pelo amor der Deus. Não levem comediantes a sério.