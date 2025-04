Giovanna Ewbank relata invasão em sua casa: 'Uma desconhecida no meu sofá'

Giovanna Ewbank usou as redes sociais na noite dessa segunda-feira, 7, para relatar um episódio que a deixou abalada: a invasão de sua casa por uma mulher desconhecida. A apresentadora estava com os três filhos na ocasião, enquanto o marido, Bruno Gagliasso, dormia no andar de cima.

"Quando olhei lá para baixo, tinha uma mulher sentada. Eu olhei e ela falou: Oi, cheguei!", contou a apresentadora em vídeo publicado no TikTok. Naquele momento, o filho caçula, Zyan, de 4 anos, estava ao lado da atriz, Bless desenhava e Titi assistia TV.

Inicialmente, ela pensou que poderia ter esquecido quem era a visita, mas logo percebeu que realmente não a conhecia. A mulher se apresentou como "Aline" e afirmou que "veio resolver uma questão judicial". A situação se agravou quando pediu um abraço da apresentadora e solicitou que ela ligasse para Luciano Huck. "Não sei quem é você, estou desconfortável, com medo", respondeu Giovanna.

A invasora conseguiu acessar a casa após uma funcionária confundi-la com outra pessoa do convívio da família. Após o susto, Giovanna procurou o marido, que localizou a mulher próxima à casa do casal, mas não conseguiu obter mais informações.

"Acordei e tinha uma pessoa que eu não conhecia, dentro da minha casa, sentada no meu sofá, com os meus filhos na sala. Fiquei em choque. Isso nunca tinha me acontecido na vida", desabafou. Ela reforçou que está bem, mas ainda abalada com o ocorrido.