Lula diz que País está 'enxugando gelo' no combate ao déficit habitacional

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou o déficit habitacional no Brasil que, segundo ele, continua a ser de 7 milhões de casas há mais de 50 anos no Brasil. "Mesmo sendo o meu governo o que mais construiu casa. Isso significa que nós estamos enxugando gelo, que nós precisamos fazer muito mais", afirmou, em discurso na abertura do Encontro Internacional da Indústria de Construção (Enic), em São Paulo, ao lado de ministros do governo e do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso.

"Nós precisamos dar um salto de qualidade naquilo que nós fazemos", disse Lula, que em seguida mudou o assunto para a qualidade da educação. "O governo adotou um compromisso com prefeitos para que a gente possa alfabetizar 80% das nossas crianças até o segundo ano de escolaridade, porque se a gente não alfabetizar, o futuro deles estará perdido."

E afirmou: "Tudo isso custa dinheiro, e a definição que nós temos que ter é se isso é gasto ou investimento. Na minha opinião, tudo isso é investimento."

Para depois acrescentar: "É preciso de mais dinheiro, inventar mais fundo porque nós precisamos resolver déficit habitacional."