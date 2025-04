Lula sobre Trump: um cidadão sozinho acha que é capaz de ditar regras; pode não dar certo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta terça-feira, 8, que acha que "não vai dar certo" o conjunto de medidas tomadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump. "Eu estou vendo o comportamento do presidente Trump, eu acho que não vai dar certo. Ninguém pega um transatlântico daquele e faz as coisas que estão acontecendo lá", criticou Lula, que em seguida afirmou que "nós sozinhos (brasileiros) temos que definir as nossas regras".

"Ninguém brinca que o mundo não existe, com quase 200 países. Ninguém esquece que todos os países querem ter soberania e querem estabelecer um processo de harmonia", complementou o presidente brasileiro.

Lula discursou nesta terça na abertura do Encontro Internacional da Indústria de Construção (Enic), em São Paulo, ao lado de ministros do governo e do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso.