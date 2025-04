Ônibus capota em rodovia de MG e deixa 10 mortos; há crianças entre as vítimas

O capotamento de um ônibus na MG-223, entre Araguari e Tupaciguara, próximo ao Trevo de Queixinho, em Minas Gerais, deixou ao menos dez pessoas mortas, na madrugada desta terça-feira, 8, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Entre as vítimas estão duas crianças de 3 e 8 anos. O coletivo estava com 50 pessoas, incluindo o motorista.

Ao menos nove passageiros foram retirados e encaminhados para atendimento em hospitais da região em estado grave. Alguns estavam presos entre as ferragens. Demais vítimas tiveram ferimentos leves.

Segundo os bombeiros, o motorista teria perdido o controle da direção e atravessado o canteiro central que liga as rodovias MG-423 e a MG-413. A ocorrência foi registrada por volta das 3h40 da manhã.

O ônibus fazia o trajeto entre Anápolis, Goiás, e Ribeirão Preto, município do interior paulista - e teria feito embarque de passageiros no trajeto em outras cidades.