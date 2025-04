Mega-Sena desta terça (8) sorteia prêmio de R$ 25 milhões

Se você anda sonhando em começar abril milionário, talvez seja hora de ouvir aquele palpite que apareceu no meio da madrugada. A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (8) um prêmio estimado em nada menos que R$ 25 milhões — valor que daria para resolver a vida e ainda ajudar uns bons amigos.



As dezenas do concurso 2850 serão sorteadas às 20h, com transmissão ao vivo direto do Espaço da Sorte, na movimentada Avenida Paulista, em São Paulo. A cerimônia pode ser acompanhada pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.



Esse concurso vem com um tempero a mais: por terminar em zero, recebe um reforço especial no prêmio, somando parte das arrecadações dos cinco concursos anteriores — uma regra que, para o apostador, soa como música.



As apostas seguem abertas até as 19h, nas tradicionais lotéricas de bairro ou, para os mais conectados, pelo site ou aplicativo da Caixa. O jogo simples, com seis números, custa R$ 5 — um pequeno investimento que pode render uma revolução no seu saldo bancário.