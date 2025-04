Inmet emite alerta laranja de perigo para chuvas intensas e ventos de até 100 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para chuvas intensas e volumosas em Estados do Sul e do Nordeste do Brasil. O aviso é válido para esta terça-feira, 8, podendo ser prorrogado.

Entre as áreas afetadas estão o Rio Grande do Sul, trechos da Bahia, como Porto Seguro, e áreas do Amapá, Pará, Maranhão e Ceará.

Conforme o Inmet, há risco para alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. São esperadas chuvas de até 100 mm/dia. Em algumas localidades do Nordeste, há risco ainda para a possibilidade de ventos intensos de até 100 km/h.

A empresa de Meteorologia TempoOk também alerta para a possibilidade de chuvas volumosas no Sul do País.

- Sul do Rio Grande do Sul: acumulados entre 60 e 70 mm, podendo superar os 75 mm de forma pontual;

- Norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina: acumulados entre 40 e 50 mm, podendo superar os 60 mm de forma pontual;

- Alta probabilidade de tempestades e rajadas de vento acima de 50 km/h.

Alerta amarelo

Conforme o Inmet, há ainda outros quatro alertas amarelos para precipitações em áreas do Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Todos com validade até esta terça-feira, podendo ser prorrogados.