Ministro do Turismo diz que União Brasil apoiará reeleição de Lula

O ministro do Turismo, Celso Sabino, defendeu que a "ampla maioria" do partido dele, o União Brasil, defende a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026 e voltou a falar da hipótese de a sigla ter a vice na chapa do presidente. Em entrevista ao Roda Viva, o ministro minimizou os votos contrários de parte da bancada contra o governo no Congresso e o lançamento de Ronaldo Caiado como pré-candidato à Presidência.

O União Brasil vai estar com o presidente Lula. Essa é a vontade da ampla maioria do nosso partido. Nosso partido é um partido que defende muito a democracia. Por isso, nós respeitamos, e eu particularmente como membro do União Brasil, respeito a posição do governador Caiado que tem esse sentimento em seu coração e vai defender nas prévias, durante o momento oportuno, a decisão da executiva do partido que ele deva ser o candidato. Mas a gente tem uma ampla maioria formada por deputados na Câmara, por senadores, por lideranças em todo o país, e eu tenho certeza de que em 2026 o nosso partido vai ter uma maioria ainda maior na defesa da reeleição do presidente Lula", disse.

Segundo Sabino, a ausência do presidente do União Brasil no lançamento da pré-candidatura de Caiado mostra que o ato "foi um gesto e uma manifestação o governador de Goiás e não um movimento do partido União Brasil".

"Para o nosso grupo (no União Brasil), além de fazer parte (da campanha de Lula em 2026, a ideia) é que possa participar da chapa, inclusive com o vice do presidente Lula com o mandato que vai se iniciar (se for eleito) em janeiro de 2027", reforçou.

Na entrevista, ele também firmou que não teme o assédio por seu cargo e que nunca esteve "inseguro", apesar de outras siglas cobiçarem a pasta. Ele também disse que se fosse deputado votaria contra o projeto da anistia aos condenados do dia 8 de Janeiro, embora representantes do partido tenham participado de ato a favor da medida na Avenida Paulista no último domingo, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro.