Bolsas da Europa buscam recuperação após fortes perdas com tarifas, mas tensões continuam

São Paulo, 08/04/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, depois de acumularem robustas perdas nos quatro pregões anteriores em meio a temores de que o tarifaço do governo Trump leve a economia global a uma recessão, mas as tensões comerciais persistem.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 1,48%, a 481,02 pontos. Ontem, o Stoxx 600 amargou um tombo de cerca de 4,5%, atingindo o menor patamar desde janeiro de 2024.

Embora o dia seja de recuperação, a guerra comercial segue a todo vapor, principalmente entre EUA e China.

O presidente dos EUA, Donald Trump, deu prazo até 13h de hoje para a China remover a tarifa de 34% anunciada em retaliação aos 34% que Washington decidiu cobrar da importação de todos os produtos chineses. Se Pequim não recuar, Trump promete aplicar uma tarifa adicional de 50%, cumulativa, elevando a tarifação para 104%, considerando os 20% do início de março. A China, por sua vez, disse que tomará novas "contramedidas resolutas" se o republicano seguir adiante com a ameaça.

A União Europeia, por enquanto, ainda não anunciou retaliação à tarifa "recíproca" de 20% que os EUA estipularam para o bloco. Reunidos em Luxemburgo ontem, ministros de comércio da UE defenderam uma solução negociada com a Casa Branca.

Às 6h46 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 1,79%, a de Paris avançava 1,18% e a de Frankfurt tinha ganho de 1,36%. Já as de Milão, Madri e Lisboa exibiam altas de 0,80%, 0,87% e 1,62%, respectivamente.

