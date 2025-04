Justiça condena Pablo Marçal a indenizar Boulos por fake news na pré-campanha

A Justiça de São Paulo condenou o influenciador Pablo Marçal (PRTB) a pagar R$ 30 mil ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) por danos morais. A decisão, assinada pelo juiz Anderson Cortez Mendes, da 9ª Vara Cível, considera que Marçal divulgou informações falsas durante a pré-campanha à Prefeitura de São Paulo, em julho de 2024.

Em entrevista ao "Os Sócios Podcast", Marçal acusou Boulos, sem apresentar provas, de comandar um esquema criminoso de cobrança de aluguel de R$ 700 de famílias pobres por imóveis irregulares - supostamente invadidos sob responsabilidade do deputado. Segundo a sentença, as declarações foram ofensivas, infundadas e tiveram o objetivo de manchar a imagem do adversário político.

O magistrado também determinou que Marçal retire o conteúdo das redes sociais (Instagram, Facebook, X e TikTok) e se abstenha de novas publicações com o mesmo teor. Em caso de descumprimento, há previsão de multa diária de R$ 1 mil, limitada a R$ 50 mil.

Boulos havia pedido R$ 50 mil de indenização, mas o juiz fixou o valor em R$ 30 mil, a ser corrigido monetariamente. Marçal também foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Ele ainda pode recorrer da decisão.

O influenciador foi procurado por meio de sua assessoria de imprensa para comentar a decisão, mas não havia retornado até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.